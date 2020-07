Team17 annuncia Overcooked! All You Can Eat

Futuri possessori di PS5 e Xbox Series X, preparatevi a scaldare i forni e imburrare le padelle: Team17 ha annunciato Overcooked! All You Can Eat:

Attenzione, però: non si tratta di un nuovo capitolo della frenetica saga di Ghost Town Games, ma di una remaster dei primi due titoli, che includerà anche tutti i DLC. Oltre a questo, Overcooked! All You Can Eat avrà il supporto per risoluzione 4K e 60 frame al secondo, nuovo contenuto originale, più di 200 cucine in cui potrete dare prova della vostra maestria fra i fornelli e, per la prima volta, anche il gioco cooperativo online con funzionalità cross-play. Sicuramente un’ottima notizia per chi ama il gioco in compagnia, ma non vuole rischiare l’accidentale impatto di oggetti non identificati con il proprio cranio al primo wellington troppo cotto.

Overcooked! All You Can Eat arriverà “presto” su PS5 e Xbox Series X, il che significa che potrebbe essere un titolo di lancio, o in ogni caso non troppo distante. Team17 non ha fatto sapere nulla sua una eventuale versione per console di attuale generazione o per PC, ma altri dettagli saranno rilasciati a breve.