FIFA 21: svelata la copertina con il francese Kylian Mbappé

EA Sports ha svelato la nuova copertina della sua prestigiosa serie calcistica, che (come precedentemente annunciato) quest’anno sarà rappresentata da Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain e campione del mondo con la Francia nel 2018. Nel comunicato stampa ufficiale, EA Sports ha descritto il calciatore francese come “una delle più brillanti stelle del calcio di oggi, [Mbappé] rappresenta la prossima generazione di grandi calciatori. Oltre al suo talento di fama mondiale, incarna anche lo spirito della community globale di FIFA grazie alla sua dedizione per accrescere la cultura calcistica e rinforzare il legame tra il gioco e milioni di persone in tutto il mondo.”

Kylian Mbappé, dal canto suo, ha dichiarato che “Essere sulla copertina di FIFA è un sogno che diventa realtà. Sin dai tempi in cui vivevo a Bondy e a Clairefontaine fino alla Coppa del Mondo, questo rappresenta un grande traguardo. Gioco a FIFA da quando ero un bambino: sono onorato di rappresentare un’intera nuova generazione di calciatori e di far parte del gruppo di fantastici atleti che condividono questo privilegio”.

FIFA 21 uscirà il 9 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.