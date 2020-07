Yakuza: Like a Dragon, un nuovo trailer dedicato alla versione occidentale

SEGA ha rilasciato un nuovo trailer per Yakuza: Like a Dragon, settimo episodio della folle serie già uscito nello scorso gennaio in Giappone:

Sembra che non ci sarà da aspettare molto, visto che SEGA prevede di rilasciare Yakuza: Like a Dragon sul mercato occidentale nel mese di novembre. Questa versione includerà anche il doppiaggio integrale in lingua inglese, e va a distaccarsi dagli episodi precedenti con un gameplay ispirato a quello dei jRPG. Proprio così: sembra che questa volta i sonori ceffoni rifilati dai protagonisti di Yakuza dovranno aspettare il loro turno.

Oltre ad essere previsto per PC, PS4 e Xbox One, Yakuza: Like a Dragon sarà anche titolo di lancio per Xbox Series X grazie al servizio Smart Delivery, e arriverà su PS5 in una data non ancora stabilita.