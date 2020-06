Annunciata la data d'uscita di FIFA 21, in arrivo anche su Steam

Electronic Arts ha annunciato la data di pubblicazione del nuovo capitolo della sua celebre simulazione calcistica, in arrivo il prossimo 9 di ottobre su PC (questa volta anche su Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

Il trailer di presentazione di FIFA 21, condiviso con l’altro sportivo campione di incassi di EA Madden, ha mostrato quello che sarà l’uomo copertina di questa edizione: l’attaccante francese del PSG Kylian Mbappé.

Nonostante al momento non ci sia ancora una data ufficiale per l’arrivo delle versioni next-gen, Electronic Arts ha fatto sapere come il titolo arriverà di certo anche su Xbox Series X e PlayStation 5, peraltro garantendo tutta una serie di feature volte a rendere più morbida la transizione tra le generazioni.

In particolare, il publisher ha assicurato come coloro che acquisteranno FIFA 21 per una console Sony o Microsoft current gen potranno poi ottenere gratuitamente l’upgrade per la versione next-gen della stessa famiglia, potendo peraltro portare con sé tutti i progressi ottenuti in FIFA Ultimate Team.