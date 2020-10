Risk of Rain 2: la versione finale arriva anche su console

Ci sono voluti un paio di mesi perché arrivasse anche su console, ma sembra che finalmente la versione finale di Risk of Rain 2 sia arrivata anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A dare l’annuncio sono stati i ragazzi di Hopoo Games tramite i loro canali social, corredandolo anche di un bel link alle patch notes complete. Così come era accaduto alla versione PC, anche in questo caso l’aggiornamento include un nuovo sopravvissuto (il Capitano), un livello finale e delle cinematiche introduttive e conclusive. Perché, insomma, vorrete pur sapere come ci sono arrivati su questo disgraziato pianeta i sopravvissuti, no?

Ovviamente, “versione finale” non implica che Risk of Rain 2 non riceverà altro contenuto. Anzi, Hopoo Games ha già dettagliato i suoi piani per il futuro.