Destiny 2: Oltre la Luce, pubblicato il trailer di lancio

Bungie ha confezionato e pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Destiny 2: Oltre la Luce.

Con l’aumento del potere dell’oscurità tutto ciò che i giocatori pensavano di sapere verrà messo in discussione. I Guardiani scateneranno il potere della Stasi mentre esploreranno Europa e scopriranno i misteri nascosti in questa misteriosa destinazione tutta da scoprire.

Inoltre, Bungie ha pubblicato un video documentario dedicato al making of di Destiny 2: Oltre la Luce che consente ai giocatori di dare uno sguardo dietro le quinte della nuova espansione.

Vi ricordiamo che Destiny 2: Oltre la Luce sarà disponibile a partire dal prossimo 10 novembre.