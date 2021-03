Among Us: la nuova mappa Airship sarà disponibile a breve

I ragazzi di InnerSloth hanno appena annunciato la data di pubblicazione di Airship, la nuova mappa di Among Us in arrivo a breve su PC, mobile e Nintendo Switch.











Svelata per la prima volta a dicembre, durante i The Game Awards, la mappa sarà disponibile dal 31 marzo come aggiornamento gratuito per tutti gli utenti. Oltre all’Airship, questo update introdurrà anche nuovi oggetti di personalizzazione, tra cui naturalmente tanti cappelli aggiuntivi, e la possibilità di scegliere in quale stanza inziare la partita, oltre a un sistema di account per la moderazione.

Gli sviluppatori ribadiscono, infine, che Among Us è ancora in sviluppo per Xbox One e Xbox Series X|S, tuttavia non si conosce ancora una data di uscita per queste versioni.