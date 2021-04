NieR: Automata, la versione Steam riceverà presto una patch

Ricorderete come qualche tempo fa avevamo segnalato come la versione Xbox Game Pass di NieR: Automata presentasse differenze tecniche significative rispetto a quella presente su Steam. Il merito di queste differenze spetta al team QLOC, che su richiesta di Platinum Games aveva perfezionato la versione PC del titolo di Yoko Taro. La cosa, però, ha dato luogo a una raffica di recensioni negative da parte di chi invece possiede il gioco su Steam, dove Automata ancora soffre di vari problemi tecnici, e a quanto pare le proteste sono servite.

L’account Twitter ufficiale di NieR ha infatti da poco annunciato che anche la versione Steam di NieR: Automata verrà patchata, e di come questa patch sia attualmente “in sviluppo”. Indubbiamente una buona notizia, anche se non si può fare a meno di domandarsi perché ci siano voluti quattro anni per decidere di intervenire.