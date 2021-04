Elden Ring: possibile la sua presenza all'E3?

Quando si tratta di Elden Ring, From Software non ha certo deciso di abbondare con le informazioni in merito. Ma l’E3 è all’orizzonte, e molti iniziano a chiedersi se finalmente sarà questo l’evento dove potremo scoprire più dettagli ufficiali sul nuovo titolo dei creatori del genere soulslike. E sembra che voci circolanti nelle ultime ore vogliano proprio confermare la presenza dell’atteso titolo, in particolare nel corso dell’evento di Microsoft. La rivelazione è stata rilanciata da Idle Sloth, nome noto fra i leaker, e l’immagine da lui allegata punta al 14 giugno come data fatidica.

Però, se da un lato siamo più che ansiosi di scoprire di più sul prossimo titolo di Miyazaki e soci, dall’altro non possiamo fare a meno di evidenziare che l’immagine in questione avrebbe potuto facilmente essere stata creata da chiunque avesse a disposizione un software di editing grafico e la voglia di burlare un po’ di giocatori. E sempre a proposito di voci, secondo le ultime Elden Ring dovrebbe uscire nel 2022, quindi giusto per sicurezza meglio munirsi di una buona dose di pazienza.