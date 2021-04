Activision, Bandai Namco e SEGA confermano la presenza all'E3 2021

L’ente organizzatore dell’E3 ha aggiornato la pagina dei partecipanti all’evento, e spunta anche qualche nome importante. Ai publisher confermati in origine vanno infatti ad aggiungersi, fra gli altri, Activision, Bandai Namco e SEGA. Tutti i publisher hanno novità interessanti in serbo: Activision, per esempio, ha di recente lanciato la Stagione 3 per Call of Duty, che ha incluso anche un completo rifacimento di Verdansk, la mappa di gioco di Warzone. SEGA, invece, ha Total War: Warhammer III che bolle nel pentolone, e non dubitiamo che il palcoscenico digitale dell’E3 2021 offrirà l’occasione perfetta per mostrarci qualcosa di più.

Bandai Namco, invece, ha in cantiere l’interessante Scarlet Nexus, ma il titolo del publisher nipponico più atteso dai fan è sicuramente Elden Ring. Le ultime indiscrezioni, tutte da confermare, danno per possibile un reveal del gioco proprio nel corso dell’evento; non possiamo fare a meno di sperare che le voci si rivelino corrette.