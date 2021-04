Ratchet & Clank: Rift Apart, un nuovo video presenta Rivet

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo video di gameplay per Ratchet & Clank: Rift Apart. Il trailer presenta anche alcuni elementi della trama e, finalmente, introduce propriamente Rivet, la lombax grigia apparsa per la prima volta nel corso della presentazione del titolo.











Stando a quanto riportato sul PlayStation Blog, anche Rivet è alle preso con Nefarious, ma con una sottolissima differenza: nella sua dimensione Nefarious ha già vinto, si è proclamato imperatore e dà la caccia a tutti gli esseri viventi. Oltre a Nefarious City, il gioco presenterà anche rivisitazioni alterate di classici del passato, come i pianeti Sargasso e Torren IV.

Se questo minuto e mezzo di video non è bastato a soddisfare la vostra curiosità, buone notizie per voi. Sony ha infatti annunciato che giovedì 29 aprile alle 23:00 ora locale mostrerà ben 15 minuti di nuovo gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart sui suoi canali Twitch e Youtube.