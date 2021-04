Fermato un tentativo di aggressione ai danni dei creatori di Genshin Impact

Stando a quanto segnalato da Gamespot, il 24 aprile un uomo armato di coltello si è infiltrato negli uffici di Shangai di miHoYo, lo studio cinese di recente salito alla ribalta per Genshin Impact. Fortunatamente, la faccenda si è risolta senza feriti, e l’uomo è stato preso in custodia dalla polizia. Stando a quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, il suo obiettivo sarebbero stati i fondatori dello studio, colpevoli, a quanto pare, di una decisione che l’uomo non avrebbe apprezzato.

Di recente, Honkai Impact 3rd, il precedente titolo dello studio, è stato oggetto di una controversia in merito a del contenuto estetico non particolarmente apprezzato dalla comunità di giocatori cinesi. In seguito alle critiche, miHoYo ha deciso di ritirare il contenuto in questione, scusandosi con la comunità. Non è chiaro se l’aggressore si è sentito provocato dalla rimozione del contenuto o della sua introduzione, ma permetteteci in ogni caso di dire che ci sembra una reazione leggermente eccessiva.