Resident Evil Village: ecco il trailer di lancio

Dopo averci abituato ai corposi trailer dei vari Showcase, per il trailer di lancio di Resident Evil Village pare che Capcom abbia puntato alla brevità, anche se senza pregiudicare la qualità. Il trailer infatti mostra qualche nuovo spezzone del gioco; nulla che non si sapesse già, in ogni caso. E no, non c’è Alcina Dimitrescu.











Resident Evil Village, invece, sarà disponibile a partire dal 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e vedrà Ethan Winters alle prese con tutta una nuova serie di incubi. Se avete bisogno su un ripasso degli eventi di Resident Evil 7, che coinvolgevano direttamente Ethan e la moglie Mia, Capcom ha preparato anche un breve video riassuntivo. Ma se invece siete più curiosi delle nostre impressioni a riguardo dell’ultimo capitolo della serie, le potete trovare nella recensione di Daniele Cucchiarielli.