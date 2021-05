Hood: Outlaws & Legends si prepara al lancio con un nuovo trailer

Sumo Digital non ha mancato di pubblicare numerosi video dedicati al gameplay di Hood: Outlaws & Legends, che ne hanno spiegato le particolarità delle varie classi e l’approccio misto PvP/ PvE. Per prepararsi al lancio del gioco, previsto per il 7 maggio per i preordini e il 10 per tutti gli altri, lo studio britannico ha però deciso di ricorrere a un trailer dal taglio più cinematografico, che potete trovare di seguito.











Ricordiamo che Hood: Outlaws & Legends vede due squadre avversarie di quattro giocatori competere per impossessarsi un prezioso tesoro, ma per riuscirci dovranno superare anche il temibile sceriffo e il suo stuolo di guardie.