Call of Duty: l'account Twitter sembra suggerire l'arrivo di Rambo

Di recente, l’account Twitter di Call of Duty ha integrato un servizio che permette agli utenti di scoprire le loro statistiche tramite l’hashtag #WarzoneReport. Fin qui, nulla di fuori dall’ordinario: ma il tweet utilizzato per presentare la funzionalità ha un che di sospetto. Le statistiche che riporta appartengono infatti a un tale SURVIVORJOHN#1009062. Se pensate che sia solo questo a rimandare a John Rambo, prestate attenzione ai vari numeri: 552 è infatti il suo numero di uccisioni confermate, 5 è il numero dei suoi film e 7 ore è, più o meno, la loro durata totale.

L’arrivo di John Rambo su Call of Duty non sarebbe nemmeno così fuori luogo, visto che di recente la modalità battle royale di Activision è passata da Verdansk a Verdansk ’84. Ovviamente, uno sviluppo simile non può che rimandare con la mente a quanto da tempo fa Fortnite, che nel corso della sua storia non ha mancato di implementare tutta una serie di popolari personaggi, dai supereroi Marvel al T-800 e a Predator per arrivare, di recente, ad Aloy di Horizon: Zero Dawn.