Capcom ci aiuta a ripassare la storia di Resident Evil 7

Com’è ben noto, Resident Evil Village è un seguito diretto di Resident Evil 7, non solo per la sua appartenenza alla stessa serie ma perché ne rappresenta la diretta continuazione dal punto di vista della trama. Se però le vostre memorie delle disavventure di Ethan Winters sono un po’ offuscate, o se magari non avete ancora giocato il settimo capitolo della serie, Capcom ha deciso di approntare un breve video che riassume gli eventi accaduti all’interno della Baker House.











“It’s all over now”, dice in chiusura Ethan Winters, ma noi ben sappiamo che il futuro riserva amare sorprese per lui. Per scoprire tutti i dettagli della storia di Resident Evil Village non ci sarà però da aspettare molto: il gioco sarà infatti disponibile a partire dal 7 maggio su PC e console.