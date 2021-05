L'originale Baldur's Gate: Dark Alliance torna sulle console moderne

Con un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, Baldur’s Gate: Dark Alliance sta per tornare nella giornata odierna sulle principali console moderne. Di seguito il trailer ufficiale pubblicato da IGN.











Stiamo parlando della riedizione dell’originale pubblicato agli inizi del millennio su PS2 e Xbox, ora riadattato per i sistemi attuali. Da notare che non si tratta di un remake e nemmeno di una remaster, ma dello stesso gioco uscito nel 2001, con in più il supporto al 4K sulle console in grado di supportare tale risoluzione (dunque PS4 Pro, Xbox One X, PS5 e Xbox Series X).

Oltre alle piattaforme di Microsoft e Sony (comprese PS4 e Xbox One), il gioco sarà disponibile da oggi anche su Nintendo Switch. Tutte le versioni saranno vendute al prezzo di € 29,99 nel solo formato digitale.

Da notare che Baldur’s Gate: Dark Alliance arriverà anche su PC e dispositivi mobili nel corso dell’anno, ma ancora non si conosce la data di uscita di queste versioni.