Ubisoft svela il free-to-play The Division Heartland e uno spin-off mobile

Ubisoft ha annunciato alcuni nuovi progetti a tema The Division: uno di questi è Heartland, un nuovo titolo free-to-play in lavorazione presso Red Storm Entertainment. Non si conoscono ancora i dettagli, se non che il videogioco sarà disponibile nel 2021 o nel 2022 su PC, console e piattaforme di streaming. Inoltre, il publisher ha avviato la fase di registrazione per i test di questo nuovo gioco: per avere una chance di essere tra i primi a provarlo basta registrarsi sull’apposito sito ufficiale.

Il secondo videogioco sarà uno spin-off per dispositivi mobili, ma in questo caso i dettagli sono ancora più scarsi. Sappiamo che esiste, ma non si conosce chi lo sta sviluppando né quando vedrà la luce.

Ubisoft ha poi approfittato dell’occasione per annunciare che The Division 2 riceverà nuovi contenuti aggiuntivi sviluppati da Massive Entertainment con il supporto di Ubisoft Bucharest. Infine, è in la compagnia franco-canadese ha rivelato che in futuro verrà pubblicato un nuovo romanzo ambientato dopo gli eventi narrati in The Division 2, mentre i lavori sulla pellicola prodotta in collaborazione con Netflix stanno andando avanti.

Condividi con gli amici Inviare