Metro Exodus: Enhanced Edition, data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S

4A Games ha annunciato la data di uscita di Metro Exodus: Enhanced Edition nei formati per PS5 e Xbox Series X|S.











Disponibile da ieri su PC (qui l’analisi del nostro Paolo Besser), questa versione apporta numerose migliorie grafiche allo sparatutto. In particolare, viene abilitato il supporto alla Ray Traced Global Illumination e alla tecnica del Ray Traced Emissive Lighting che migliorano notevolmente l’illuminazione del gioco. Inoltre, su PS5 e Xbox Series X|S vengono ridotti sensibilmente i tempi di caricamento, sono state aggiunte le texture in 4K, mentre sulla console PlayStation vengono supportati i feedback aptici del controller DualSense.

La Metro Exodus: Enhanced Edition sarà disponibile dal prossimo 18 giugno e sarà gratuita per i possessori delle versioni PS4 e Xbox One del gioco.