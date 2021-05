NEO: The World Ends With You mostra il suo Opening Movie

Manca poco più di un mese al lancio di NEO: The World Ends With You, che ci porterà nuovamente in quel di Shibuya, alle prese con i Noise e con i ben più temibili Reaper. Per addolcire l’attesa, Square Enix ha rivelato quello che sarà l’Opening Movie del gioco. Questa sequenza animata serve a introdurre i vari personaggi e in particolare il protagonista Rindo.











NEO: The World Ends With You arriverà su PS4 e Nintendo Switch a partire dal 25 giugno. Per l’action JRPG è in ogni caso previsto anche un lancio su PC, del quale però non è ancora nota la data.