Epic Games Store: la prossima offerta gratuita sarà un gioco misterioso

Fin dal lancio dell’Epic Games Store e della sua iniziativa che prevedeva doni settimanali di giochi ai proprio utenti, siamo stati abituati a scoprire con una settimana d’anticipo quale sarebbe stato il prossimo titolo. Con l’ultima tornata, però, Epic ha deciso di cambiare le carte in tavola. La pagina dedicata infatti riporta, oltre all’avventura The Lion’s Song attualmente disponibile gratuitamente, anche un “gioco misterioso”. Anticipazione di qualche pezzo grosso in arrivo o semplice tattica per attirare l’attenzione? La risposta dovrà attendere il 20 maggio alle 17:00.

