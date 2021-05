Samurai Shodown sbarca su Steam assieme a Shiro Tokisada Amakusa

Terminata l’esclusiva dell’Epic Games Store, dove la versione PC di Samurai Shodown è stata pubblicata lo scorso anno, SNK può ora portare il picchiaduro su altre piattaforme digitali come Steam. La compagnia giapponese ha difatti annunciato che Samurai Shodown sarà disponibile sullo store di Valve a partire dal prossimo 14 giugno.

Non è tutto, però, dal momento che SNK ha fatto sapere che la data coinciderà con la pubblicazione del DLC di Shiro Tokisada Amakusa, terzo personaggio (su un totale di quattro) del Season Pass 3. Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile su tutte le piattaforme, dunque anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch e Stadia.

