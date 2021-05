Deck13 annuncia il gestionale cittadino Highrise City

Avete giocato per centinaia di ore a Sim City e a Cities Skylines e ne volete ancora? Deck13 potrebbe avere il videogioco giusto per voi: si tratta di Highrise City, un nuovo gestionale cittadino sviluppato da Fourexo Entertainment.











Highrise City viene descritto dagli sviluppatori come un city builder moderno incentrato su un complesso sistema economico basato sulla produzione e il commercio di risorse. Sarà dunque compito dei sindaci virtuali cercare di far fiorire la città, occupandosi dei bisogni dei cittadini, delle industrie e delle imprese commerciali, fino a farla diventare una grande metropoli. Oltre a dover gestire gli aspetti amministrativi, infatti, il giocatore dovrà occuparsi anche dell’organizzazione delle linee di rifornimento di merci e servizi in grado di alimentare la crescita dell’insediamento.

Fourexo Entertainment promette di offrire un titolo attraverso il quale gestire città da un massimo di un milione di abitanti, suddivisi in cinque classi produttive, e una superficie massima di 194 kilometri quadrati.

Highrise City sarà disponibile su PC tramite Steam e GOG nel corso del 2022. Inoltre, sin dal lancio verranno supportate le mod create direttamente dagli utenti.