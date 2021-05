Burning Crusade Classic: pubblicata la patch pre-espansione

Blizzard Entertainment ha reso disponibile la patch che precede il lancio di Burning Crusade Classic, in arrivo su PC il prossimo 2 giugno.

La patch pre-espansione introduce i sistemi principali di Burning Crusade Classic, inclusa l’abilità di poter creare personaggi Elfi del Sangue e Draenei, prima della pubblicazione globale del gioco. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, i giocatori potranno anche prendere parte all’evento di pre-lancio, Battle for the Dark Portal, nel quale l’Highlord Kruul e le sue forze demoniache invaderanno Azeroth.

