The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, arriva un nuovo amiibo

Nintendo ha presentato un nuovo amiibo di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD che verrà reso disponibile assieme al lancio del gioco, il prossimo 16 luglio 2021.











La miniatura raffigura Zelda in compagnia di un Solcanubi blu. Qutesto amiibo potrà essere utilizzato durante una partita di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD durante l’esplorazione dell’overworld o dei dungeon per creare un checkpoint e tornare in cielo. Toccando di nuovo l’amiibo mentre si è in cielo o visitando una delle tante isole galleggianti sopra le nuvole, il giocatore tornerà immediatamente al checkpoint creato in precedenza.