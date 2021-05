Ratchet & Clank: Rift Apart, il nuovo video è dedicato ai pianeti

Se per caso nel tempo passato dall’ultimo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart eravate riusciti a rimuovere dalla mente la voce di Zurkon Junior, sappiate che lo stridente robottino è tornato a tormentare i vostri canali uditivi con un nuovo video. Stavolta al centro di quest’introduzione ci sono i vari pianeti presenti nel gioco, e i mezzi che potremo usare per esplorarli. Penserete mica che nel futuro ci si limiti a correre dappertutto, eh?











Oltre ad includere nuovi pianeti, il nuovo titolo di Insomniac Games includerà anche versioni rinnovate di vecchie glorie del passato, oltre ovviamente alle versioni alternative di nuovi e vecchi pianeti. E non c’è che dire: a giudicare dal video, sembra proprio che lo studio di Burbank abbia superato sé stesso nel creare ambientazioni tanto lussuriose e colorate quanto ricche di vita. Argomento del prossimo video, ci anticipa Zurkon, sarà la storia di Ratchet & Clank: Rift Apart, che sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dall’11 giugno.