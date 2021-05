The King of Fighters XV: ecco Ralf Jones e Clark Still

Continua la serie di reveal dedicati all’ampio cast di The King of Fighters XV, il picchiaduro di SNK in arrivo nel corso del 2021. Stavolta, lo studio nipponico ha deciso di deliziarci con un doppio reveal, che presenta Ralf Jones e Clark Still. Assieme a Leona Heidern, i tre formano il Team Ikari, dal nome del loro gioco di debutto, Ikari Warriors.











Se per caso guardando il trailer non avete potuto fare a meno di pensare “ehi, ma quello sfondo ha un che di familiare”, non è solo una vostra impressione. Il Team Ikari ha infatti preso parte ad alcuni titoli della serie Metal Slug, presenza che a quanto pare SNK ha deciso di omaggiare. E chissà: magari potrebbe essere un’anticipazione di un prossimo ospite della famosa serie in arrivo su The King of Fighters XV. Staremo a vedere.