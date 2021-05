void tRrLM();++ //Void Terrarium++ è disponibile su PS5

NIS America ha pubblicato il trailer di lancio di void tRrLM();++ //Void Terrarium++, da oggi disponibile anche su PS5.











La versione per PS5 di questo particolare roguelike ad ambientazione post-apocalittica include diversi contenuti aggiuntivi, come nuove emote, abiti, acconciature e un ambiente tutto nuovo da esplorare.

Da notare, infine, che le nuove caratteristiche di Void Terrarium++ sono disponibili sotto forma di DLC per le versioni per PS4 e Nintendo Switch.