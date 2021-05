Devolver Digital rivela Phantom Abyss, in Accesso Anticipato a giugno

Ogni tanto capita che spuntino titoli che utilizzino meccaniche e generi già collaudati in maniera creativa. È il caso di Phantom Abyss, titolo annunciato di recente da Devolver Digital e sviluppato da Team WIBY, che ci vede impegnati nella più classica delle esplorazioni di un tempio ricolmo di trappole e pericoli di ogni tipo. I vari livelli che ci troveremo ad affrontare saranno generati proceduralmente, ma la particolarità che li rende interessanti è che potremo vedere il percorso seguito (e la triste fine) di chi ci ha preceduto.











Solo una persona, infatti, potrà arrivare in fondo al tempio maledetto e raggiungere la reliquia finale. Una volta recuperata quest’ultima, questa serie di stanze si chiuderà per sempre, e dunque solo un giocatore potrà vantarsi di averla completata. Ma l’aiuto di chi ci ha preceduto sarà tutt’altro che secondario: per ogni livello generato, ci verrà concesso solo un tentativo, quindi dovremo imparare dagli errori degli altri piuttosto che dai nostri.

Phantom Abyss arriverà in Accesso Anticipato su Steam nel corso del prossimo mese di giugno.