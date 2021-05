Final Fantasy Origin: nuovi presunti dettagli sul gioco di Team Ninja

Appena ieri abbiamo riportato l’indiscrezione secondo cui Team Ninja starebbe collaborando con Square Enix per la realizzazione di un nuovo Final Fantasy, probabilmente intitolato Origin. Oggi sono spuntati ulteriori rumor su alcune delle presunte caratteristiche del videogioco.

Stando a quanto riportato su ResetEra, infatti, Final Fantasy Origin sarebbe molto vicino alla struttura di gioco di Nioh, ma non si tratterebbe di un banale reskin dell’opera precedente del Team Ninja. Inoltre, un insider ha segnalato che dovrebbe essere presente un selettore di difficoltà, in modo tale da permettere a chiunque di avvicinarsi al gioco.

Non è finita qui perché lo stesso insider ha poi spiegato che il gioco dovrebbe essere il Final Fantasy più violento che sia mai stato realizzato, mentre l’atmosfera generale viene definita particolarmente “dark” e matura. Infine, i livelli produttivi dell’opera vengono accostati a quelli di un NieR: Automata, dunque un videogioco dallo scopo più ridotto di un capitolo principale.

Pare che Final Fantasy Origin verrà presentato ufficialmente nel corso del prossimo E3, dunque bisognerà attendere solo qualche altra settimana prima di saperne finalmente di più in via ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare