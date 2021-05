Saints Row: The Third Remastered, ecco il trailer del lancio next-gen

Potevano forse le avventure dei Saints lasciarsi sfuggire la nuova generazione di console? Ma certo che no, e infatti ecco Saints Row: The Third Remastered arrivare anche su PS5 e Xbox Series X|S. Ricordiamo che questa versione rimasterizzata del terzo capitolo della folle saga criminale è già disponibile da un anno circa anche su PC, PS4 e Xbox One. Chi già possiede il titolo su queste ultime console potrà fare l’upgrade gratuito alla versione next-gen. Chi gioca su PC, invece, sarà contento di sapere che il titolo è arrivato da pochi giorni anche su Steam e GOG.com.











Saints Row: The Third Remastered vede la banda criminale nota come i Saints, dopo gli umili inizi dei primi due capitoli, arrivare alle vette del potere cittadino, con tanto di accordi di sponsorship di ogni tipo. Ma anche quando si arriva in vetta al mondo, le minacce non mancano mai: e così i nostri eroi si troveranno ben presto alle prese con inseguimenti, sparatorie, esplosioni e, ovviamente, tutta una serie di esageratissimi minigiochi.

Difficile sapere, invece, quando la serie si arricchirà di un nuovo capitolo. Negli ultimi mesi, non sono mancati i leak a proposito di Saints Row 5, prontamente però smentiti da Deep Silver.