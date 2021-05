Konami potrebbe ricorrere all'outsourcing delle sue IP in futuro

Nelle ultime settimane, Konami si è distinta per l’interessante GetsuFumaDen: Undying Moon (qui la nostra anteprima), e ciò che rende particolare questo roguelite è il fatto che sia stato sviluppato in concorso con uno studio indipendente, GuruGuru. In una recente intervista per il quotidiano JPGames, riportata da VGC, il producer di Konami Shin Murato si è espresso proprio in merito a quest, non escludendo che per i suoi progetti futuri il publisher giapponese possa ricorrere a sviluppatori di terze parti.

Anche se non sono mancate le eccezioni, come ad esempio i due Castlevania: Lords of Shadow, Konami è un publisher noto per essere tradizionalmente piuttosto geloso con le sue IP. Ci vorrà però un po’ di pazienza per scoprire a quali progetti faceva riferimento Shin Murato: il publisher ha infatti annullato la sua presenza all’E3 2021, dichiarando di aver bisogno di più tempo prima di presentare i suoi prossimi titoli.