SEGA annuncia un evento in streaming sul futuro di Sonic

SEGA ha fatto sapere che nella giornata di domani si terrà un evento in streaming dedicato al futuro di Sonic The Hedgehog.











L’evento virtuale avrà inizio alle 18:00 di domani, giovedì 27 maggio. Potremo assistere alla presentazione digitale sia tramite il canale YouTube di SEGA America, sia attraverso Twitch. La compagnia nipponica approfitterà dell’occasione per dare il via alle celebrazioni relative al trentesimo anniversario del celebre porcospino blu, ma non mancheranno ospiti speciali e annunci legati all’intero franchise di Sonic The Hedgehog.