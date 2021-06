Darkest Dungeon e For Honor in arrivo su Xbox Game Pass

Quella di oggi sarà forse una lineup di titoli in arrivo su Xbox Game Pass meno abbondante del solito, ma non per questo priva d’interesse. Iniziamo da Darkest Dungeon, l’infamissimo tattico / gestionale dalla vena roguelite di Red Hook Studios; solo i più saldi e tenaci riusciranno a prevalere sui suoi orrori. Chi vuole buttarsi nella mischia senza preoccuparsi di orrori ctonici potrà invece apprezzare For Honor, titolo di Ubisoft che vede guerrieri di diverse ere affrontarsi in scontri all’arma bianca. Ecco i titoli in arrivo e relative date:

The Wild at Heart (Cloud) – Disponibile da oggi

(Cloud) – Disponibile da oggi For Honor (Cloud e Console) – 3 giugno

(Cloud e Console) – 3 giugno Backbone (PC) – 8 giugno

(PC) – 8 giugno Darkest Dungeon (PC, Cloud e Console) – 10 giugno