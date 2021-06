Blood Bowl 3: ecco la presentazione della Nobiltà imperiale

Qualcuno forse dirà che i soldi non possono comprare la felicità, ma per quanto riguarda la Nobiltà imperiale di Blood Bowl 3 di sicuro possono spianare la strada alla vittoria. L’ultimo trailer per il titolo sportivo (per modo di dire, vista l’ampia dose di violenza) di Cyanide e Nacon è dedicato proprio a questa fazione e ne mette in mostra le unità e i loro pregi e debolezze.











Già, perché non pensiate mica che armature splendenti e forzieri senza fondo bastino a garantirivi la vittora: dovrete anche imparare a sfruttare sapientemente i vantaggi di questa fazione e, ovviamente, sperare che i dadi vi favoriscano nei vostri propositi. Blood Bowl 3 è attualmente previsto per il settembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.