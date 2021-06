Warhammer 40,000: Darktide sarà all'evento di Warhammer di domani

Non è esattamente una notizia sconvolgente, ma non per questo qui in redazione è stata accolta con meno trepidazione: Fatshark ha annunciato che Warhammer 40,000: Darktide, il suo sparatutto / action cooperativo che ci mette nei panni di quattro soldati dell’Inquisizione impegnati a debellare orde di cultisti, sarà all’evento di Warhammer previsto per domani. Ricordiamo che Warhammer Skulls avrà inizio alle 19:00 del 3 giugno su Twitch, e sarà dedicato in generale ai videogiochi ambientati negli universi di Games Workshop.

Per quanto riguarda Darktide, ricorderete che già in passato lo studio aveva mostrato il gameplay del suo titolo. Non è improbabile che l’evento di domani ne includa una presentazione più accurata, e chissà, magari anche informazioni più precise su data di lancio e di una eventuale beta.