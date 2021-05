Warhammer Skulls sarà un evento ufficiale dedicato ai videogiochi

Games Workshop ha annunciato che il conuseto evento Skulls for the Skull Throne quest’anno riceverà un cambio di nome e di soggetto. Si chiamerà infatti Warhammer Skulls, e sarà dedicato interamente ai videogiochi. L’evento avrà inizio alle 19:00 del 3 giugno su Twitch e, stando all’annuncio, includerà “world premieres, primi sguardi esclusivi, dettagli su offerte speciali e giochi in regalo, e annunci di nuovi videogiochi.” Inoltre, le offerte e gli sconti legati all’evento quest’anno non saranno solo su Steam, ma anche su Xbox, Windows 10, GOG, Oculus, Nintendo Switch, Apple App Store, GeForce Now e altre piattaforme non ancora annunciate.

Negli ultimi anni, la quantità di giochi legati all’universo di Warhammer è cresciuta esponenzialmente, e non è strano che Games Workshop decida di dedicare loro un evento apposito. Giusto per citare i più recenti, negli ultimi mesi abbiamo visto Battle Sister, Necromunda: Hired Gun e Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Fra i titoli in arrivo, invece, figurano l’interessante Battlesector di Black Lab Games e, ovviamente, Total War: Warhammer III.