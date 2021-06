E3 2021: ecco data e ora del Nintendo Direct

Mancano una decina di giorni all’inizio dell’E3 2021, e poco alla volta il calendario inizia a riempirsi dei vari show. Oggi tocca a Nintendo, che ha annunciato che il suo Direct avrà luogo il 15 giugno a partire dalla 18:00. La presentazione, che come di consueto potrà essere seguita tramite il canale YouTube ufficiale, durerà circa 40 minuti e sarà dedicata ai software in arrivo su Nintendo Switch, concentrandosi in particolare su quelli previsti per il 2021. Il Direct sarà poi seguito da un Nintendo Treehouse della durata di circa tre ore, in cui verrà approfondito il gameplay di una selezione di titolo per la console ibrida Nintendo.

Stando ad alcune voci delle ultime settimane, sembra anche che i giorni prima dell’E3 potrebbero anche vedere svelata la console Nintendo Switch Pro. Se questo dovesse dimostrarsi vero, non è improbabile che al Nintendo Direct dell’E3 siano presenti anche video di gameplay registrati su questa versione aggiornata della console.