Gran Turismo 7 sarà cross-gen, uscirà anche su PS4

Non soltanto il prossimo God of War, recentemente rinviato al 2022, anche Gran Turismo 7 sarà un progetto cross-gen in arrivo sia su PS5 che sulla cara vecchia PS4.

A darne notizia ci ha pensato Hermen Hulst, il boss dei PlayStation Studios, il quale ha spiegato che Sony non ha intenzione di abbandonare dall’oggi al domani una community che si basa sulla bellezza di 110 milioni di PlayStation 4. Proprio per questo motivo, la compagnia giapponese valuterà caso per caso se valga la pena portare determinati giochi sia su PS5 che su PS4, come nel caso di Horizon Forbidden West e ora di Gran Turismo 7.

Hulst precisa che è comunque importante avere dei videogiochi esclusivamente per PlayStation 5, come il recente Returnal e l’imminente Ratchet & Clank: Rift Apart, in uscita l’11 giugno.

