The King of Fighters XV è stato rinviato al 2022

Tramite un messaggio diffuso nelle scorse ore, il producer Yasuyuki Oda ha annunciato che The King of Fighters XV è stato rinviato ai primi mesi del 2022.

Oda dà la colpa di questo ritardo sulla tabella di marcia alla pandemia, la quale ha in parte compromesso lo sviluppo del gioco. Per consentira al team di sviluppo di proseguire i lavori in totale sicurezza mantenendo comunque degli standard qualitativi elevati, SNK ha di conseguenza deciso di spostare la release del picchiaduro al primo trimestre del prossimo anno.

