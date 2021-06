Ecco Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef, un run 'n' gun orkesco

Non solo Cavalieri Grigi durante l’ultimo Warhammer Skulls, lo studio indipendente Rogueside ha annunciato Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef, un nuovo action platform di stampo run ‘n’ gun che ci mette al comando di un gruppo di Orki nel bel mezzo dell’invasione di un pianeta imperiale.











Sviluppato dagli autori di Guns, Gore & Cannoli, il gioco ci metterà nei panni stracciati di un pelleverde mentre cerca di vendicarsi del suo Gran Kapoguerra, reo di avergli rubato il prezioso squig. Spetterà quindi a noi annientare i nemici sfruttando un ampio arsenale di armi tanto bizzarre quanto letali, in pieno stile orkesco, lasciando che aggressività e brutalità crescano fino a farle esplodere in tempeste di proiettili. Sarà inoltre possibile affrontare l’avventura in compagnia di amici grazie alla modalità cooperativa, con la quale ingaggiare le forze dell’Astra Militarum, i Culti dei Genestealer e persino i possenti Space Marine.

Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef sarà disponibile prossimamente su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

Nota a margine: gli sviluppatori hanno perso l’occasione di chiamare il gioco Metal Slugga, ma tant’è.