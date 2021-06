Warhammer 40.000: Darktide è scritto da Dan Abnett

Fatshark ha annunciato che sta collaborando con lo scrittore Dan Abnett per la stesura della sceneggiatura di Warhammer 40.000: Darktide, videogioco cooperativo ambientato nell’universo del celebre board game targato Games Workshop.











Dan Abnett è un autore acclamato che nella sua carrierà ha scritto i romanzi delle serie Spettri di Gaunt, Eisenhorn, Ravenor e una parte dell’Eresia di Horus, dunque con una discreta esperienza in tutto ciò che ha a che vedere con l’universo di Warhammer 40.000.

“Lavorare con Fatshark è fantastico,” ha dichiarato Abnett. “È bello collaborare con loro e vederli lavorare con l’ambientazione di Warhammer 40K in modi così vividi e realistici. Le cose che finora ho potuto solo immaginare, o buttare giù in prosa, adesso stanno davvero prendendo vita.”

Warhammer 40.000: Darktide sarà disponibile entro fine 2021 su PC e Xbox Series X|S. Giusto per mostrare il promettentissimo gioco a chi non l’avesse mai visto, e magari è a digiuno pure del precedente e notevole Warhammer: End Times – Vermintide, mettiamo qua sotto il trailer dello scorso dicembre con gustosi estratti del gameplay.