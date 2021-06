No More Heroes 1 & 2: in arrivo su PC le avventure di Travis Touchdown

Pare che l’ESRB non mentisse, dopotutto: nella serata di ieri sono apparsi su Steam No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle. I due giochi, che saranno disponibili a partire dal 9 giugno, ci mettono nei panni dell’otaku americano Travis Touchdown, impegnato a scalare le classifiche della United Assassins Association, diventare il numero uno e, possibilmente, rimanere in quella posizione. Usciti originariamente su Nintendo Wii, i due capitoli sono di recente approdati anche su Nintendo Switch, e arrivano per la prima volta su PC. Attenzione, però: non sono compatibili con mouse e tastiera, e avrete bisogno di un pad per giocarli.

Ricordiamo che a fine agosto la saga si arricchirà di un terzo capitolo. A questo punto, non è improbabile che anche No More Heroes 3 arrivi su PC, ma con tutta probabilità ci sarà da attendere rispetto al lancio su Switch.