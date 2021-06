Dead Island e Saints Row non saranno all'E3, conferma Deep Silver

L’avvento dell’estate e sopratutto l’avvicinarsi del consueto appuntamento con l’E3 portano sempre con sé un ampio carico di aspettative e speranze; e, logicamente, capita che alcune di queste vengano deluse. Al fine di essere trasparente con i fan, Deep Silver ha comunicato tramite i suoi profili social quali giochi non aspettarsi di vedere nei prossimi giorni. Dead Island, Saints Row, Metro e TimeSplitters non saranno all’evento programmato da Koch Media all’interno della Summer Game Fest, e non appariranno nemmeno nel corso dell’E3.

Fra i titoli nominati, sorprende in particolare la presenza di Dead Island 2. Annunciato ormai sette anni fa, il gioco è stato più volte dato per morto, ma sembra proprio che non sia così. Un ulteriore commento ufficiale ha confermato come sia ancora Dambusters lo studio che se ne sta occupando, dopo aver sostituito Sumo Digital nel 2019. È ancora lontano, in ogni caso, il momento in cui verremo a saperne qualcosa di più; e lo stesso vale, a quanto pare, anche per Saints Row 5.