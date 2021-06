Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake uscirà nel 2022

In un messaggio condiviso tramite i suoi profili social, il team di sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake ha chiarito che il titolo non sarà presente all’Ubisoft Forward di quest’anno, previsto per il 12 giugno. “Stiamo facendo buoni progressi”, ha dichiarato il team, “ma non siamo ancora pronti a condividere altre informazioni”. Il messaggio, inoltre, conferma che il gioco uscirà nel 2022.

Al momento della sua presentazione, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake aveva ricevuto numerose critiche per la sua veste grafica non al passo con i tempi. Non è dunque strano che Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai abbiano deciso di prendersi il tempo necessario per rendere giustizia a questo classico degli action game.