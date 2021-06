The King of Fighters XV: vediamo il trailer di Luong

Come ogni giovedì, SNK ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di The King of Fighters XV, presentando una delle combattenti presenti nel roster del picchiaduro.











Questa volta tocca a Luong, specializzata in attacchi con calci e prese con le gambe, riesce ad avere la meglio sugli avversari con letale rapidità.

Atteso inizialmente entro fine anno, The King of Fighters XV è stato di recente rinviato al primo trimestre del 2022. Ancora non si conoscono le piattaforme sulle quali sarà possibile acquistare il gioco.