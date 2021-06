Annunciato Honeycomb, survival sandbox sviluppato da Frozen Way

Lo studio polacco Frozen Way ha annunciato Honeycomb, un interessante survival sandbox futuristico. Non fatevi ingannare dalle belle atmosfere del trailer: in realtà il futuro di questo titolo è ricco di problemi, in particolare quelli climatico-ambientali che stanno rendendo sempre più difficile la vita sulla Terra. Allo scopo di trovare una soluzione a questo dramma, la giovane Hennessy viaggerà verso un pianeta sconosciuto dove creerà nuovi organismi e scoprirà nuove risorse naturali.











Non è ancora disponibile una data di lancio per Honeycomb, che sarà autopubblicato da Frozen Way su PC; a tal proposito, è già disponibile la pagina Steam del gioco. Lo studio ha anche condiviso una serie di screenshot, che potete trovare di seguito.