Disciples: Liberation, vediamo il primo trailer di gameplay

Kalypso Media ha approfittato della cornice dell'E3 2021 per diffondere il primo trailer di gameplay di Disciples: Liberation, nuovo videogioco di ruolo strategico in sviluppo presso Frima Studio.











Il lungo ed esaustivo filmato pubblicato nelle scorse ore abbraccia diversi elementi caratteristici del titolo in questione, a partire dai combattimenti tattici a turni, passando dalla gestione degli insediamenti, arrivando infine a svelare alcune delle fazioni presenti in Disciples: Liberation.

Il gioco offrirà una campagna single player suddivisa in tre atti con un totale di oltre 270 missioni, oltre a una modalità schermaglia online per due giocatori. Disciples: Liberation uscirà nel quarto trimestre del 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.