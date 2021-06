Naraka: Bladepoint arriva all'E3 con due nuovi trailer e data di lancio

Il battle royale incentrato sul combattimento all’arma bianca Naraka: Bladepoint è arrivato all’E3 con ben due trailer da mostrare. Il primo, presentato nel corso di una conferenza dedicata, ha portato con sé la data di lancio per il titolo di 24 Entertainment, che sarà disponibile a partire dal 12 agosto; oltre a questo, sono anche aperti i preorder. Come specificato in una FAQ apposita, il gioco includerà microtransazioni di vario tipo, che però saranno unicamente di tipo cosmetico e non daranno vantaggi di gameplay.











Il secondo trailer, mostrato nel corso del PC Gaming Show, ha invece permesso di dare un’occhiata ad una nuova arma in arrivo anch’essa ad agosto. A quanto pare, l’interpretazione di “arma bianca” di 24 Entertainment è molto liberale, dato che fra un paio di mesi potremo mettere mano anche a una temibile motosega. Ricordiamo che Naraka: Bladepoint è disponibile su PC tramite Steam.