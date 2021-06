EA Motive sarebbe al lavoro su un nuovo Dead Space

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le indiscrezioni circa un possibile nuovo capitolo di Dead Space in lavorazione presso EA Motive, lo studio della scuderia Electronic Arts che ha dato i natali al recente Star Wars: Squadrons.

Il rumor è partito dal giornalista Jeff Grubb, il quale durante un podcast ha lasciato intendere che Electronic Arts sarebbe in procinto di svelare il reboot di una IP famosa nel corso dell’EA Play che si terrà il prossimo 22 luglio. Dopodiché, altre testate quali VGC e Gematsu hanno corroborato le voci, aggiungendo che il franchise interessato dal revival sarebbe proprio Dead Space.

Da notare che l’ultimo episodio della serie risale ormai al 2013, e nel frattempo il publisher ha chiuso Visceral Games, lo studio che ha dato i natali alla saga. Pertanto appare logico che il colosso statunitense voglia provare a donare nuova linfa vitale a Dead Space affidando l’IP a EA Motive, così che la saga possa godere di un nuovo inizio.

Peccato che per scoprire se le indiscrezioni si riveleranno veritiere bisognerà attendere ancora un mese. Continueremo a tenervi aggiornati nel caso dovessero spuntare dettagli aggiuntivi.

Condividi con gli amici Inviare